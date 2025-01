Gilgeous-Alexander zet MVP-kandidatuur extra kracht bij met recordscore van 54 punten in NBA

Twee keer eerder dit seizoen kwam Gilgeous-Alexander tot 45 punten, gisteren blonken er naast 54 punten ook 8 rebounds en 5 assists achter zijn naam.



De Canadese point-guard zag tegen Utah 17 van zijn 35 shotpogingen binnengaan (3 op 10 driepunters) en wierp 17 van zijn 18 vrijworpen raak.



In een spannende wedstrijd liepen de thuisspelers pas weg in de laatste 3 minuten. Bij 106-106 zette Jalen Williams met een "three point play" OKC op weg naar een 17-8-eindspurt.



Gilgeous-Alexander is samen met Gianni Antetokounmpo topschutter in de NBA met gemiddeld 31,5 punten. SGA is de favoriet om eind dit seizoen de MVP-trofee te krijgen, zijn team OKC - waar rookie Ajay Mitchell door een teenoperatie enkele weken out is - toont zich eveneens een titelkandidaat.



Het is leider in het Westen met hetzelfde rapport als Cleveland in het Oosten (36 zeges-7 nederlagen). Het won 21 van zijn laatste 23 matchen.



SGA zag na zijn recordavond evenwel nog ruimte voor verbetering: "Dit kan opschepperig klinken, maar ik vond zelf dat ik niet zo geweldig was vanavond", lachte hij.