Vlaanderen trekt budget voor topsport op met 5 procent: "Willen aanzetten om te presteren én te inspireren"

Het budget voor topsport in Vlaanderen groeit de komende jaren van 30 miljoen euro naar 31,5 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit het nieuwe topsportactieplan dat Vlaams minister van Sport Annick De Ridder (N-VA) woensdag voorgesteld heeft.

De topsportmiddelen in Vlaanderen zullen in de periode 2025-2028 met 5 procent stijgen. Voor 2025 gaat het om een stijging met 1 miljoen euro tot 31 miljoen euro. Vanaf 2026 tot en met 2028 is het jaarlijkse topsportbudget 31,5 miljoen euro.

Het is de ambitie van minister van Sport Annick De Ridder om de topsportindex , de prestatiebarometer van de Vlaamse topsporters, met 10 procent te verhogen. "Met deze plannen willen we aanzetten om te presteren én om te inspireren", vertelde De Ridder woensdag bij de voorstelling van het beleidsplan.

Er komen extra middelen voor verdere professionalisering van de federaties. Er wordt ook ingezet op een verhoogde wetenschappelijke ondersteuning en meer centralisatie, ook over de federaties heen. De Ridder pleit er daarmee voor om de bestaande middelen slimmer en efficiënter in te zetten.