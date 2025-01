Marathonloopster Hanne Verbruggen valt zwaar en loopt kaakbeenbreuk op: "Gelukkig doen pijnstillers hun werk"

Hanne Verbruggen ligt even in de lappenmand. De marathonloopster kwam zondag zwaar ten val op training en brak daarbij haar kaakbeen. "Donderdag volgt een afspraak bij de specialist om te kijken of een operatie nodig is", deelt ze de schade op haar Instagram.

"Een kleine update", deelt Hanne Verbruggen op haar sociale media.

De Belgische marathonloopster kwam afgelopen zondag hard ten val. Verbruggen viel vol op haar gezicht, waardoor ze een kaakbeenbreuk opliep.

"'s Morgens heb ik veel pijn", zegt ze twee dagen later. "Gelukkig doen de pijnstillers wel vrij goed hun werk. Nu donderdag volgt een afspraak bij de specialist om te kijken of een operatie nodig is."

De 31-jarige Verbruggen nam de voorbije jaren op de marathon deel aan het WK in Boedapest in 2023 (39e), het EK in Rome in 2024 (8e op halve marathon) en de Olympische Spelen in Parijs in 2024 (19e).