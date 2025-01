Charleroi grijpt in na vuurwerk tegen Union: nultolerantie en stadionverbod voor "meerdere fans"

Na de ongeregeldheden van afgelopen zaterdag in de competitiematch tegen Union, heeft Charleroi in een uitgebreid statement het vuurwerktapijt veroordeeld. Er werden "meerdere" stadionverboden uitgedeeld en er is voortaan sprake van "nultolerantie".

Charleroi spreekt zich nu pas uit over wat er zaterdag gebeurd is in eigen huis tegen Union. Meteen na de pauze moest de wedstrijd een tijdje gestaakt worden nadat de thuisaanhang massaal vuurwerk had afgestoken.

Charleroi heeft de voorbije dagen samengezeten met onder meer het stadsbestuur, supportersorganen en de veiligheidsdiensten om de gebeurtenissen op te helderen.

De club schrijft hoe "bepaalde supporters niet alleen Tribune 4 gijzelen, maar ook het volledige stadion en de club".

"We veroordelen de bedreigingen en intimidaties, net als het niet handhaven van de afspraken en het gebruik van pyrotechnisch materiaal", klinkt het.

De schade en boetes voor het gebruik van vuurpijlen lopen naar eigen zeggen op tot 100.000 euro per seizoen. "Ook de negatieve invloed op ons imago kunnen we niet meer tolereren."

Charleroi legt daarom extra maatregelen op en spreekt voortaan van een "nultolerantie" voor het gebruik van voetzoekers.

Aan "meerdere fans" werd ook een stadionverbod opgelegd.