"Waanzinnig": topgolfer kan ogen niet geloven wanneer fan in amper 5 pogingen hole-in-one lukt en zo smak geld verdient

Topgolfer Bryson DeChambeau daagde een fan uit om een hole-in-one te slaan over zijn villa in Dallas, met een beloning van 100.000 dollar. De fan kreeg zeven uur de tijd voor de uitdaging, maar sloeg bij zijn vijfde poging al raak, terwijl DeChambeau er zelf acht uur over had gedaan.

Bryson DeChambeau staat niet alleen bekend als tweevoudig US Open-winnaar, maar ook om zijn originele uitdagingen op sociale media.

In november daagde hij zichzelf uit om een hole-in-one te maken over zijn eigen huis. Op de eerste dag probeerde hij het één keer, op dag twee volgden twee pogingen, enzovoort. Het duurde uiteindelijk zestien dagen (134 slagen) voor hij de hole-in-one sloeg.

Deze week ging DeChambeau nog een stap verder. Op zijn YouTube-kanaal gaf hij een fan de kans om hetzelfde te proberen, met een indrukwekkende beloning van 100.000 dollar.

De opdracht: maak een hole-in-one over zijn huis binnen zeven uur.

Jimmy, de gelukkige deelnemer, had straf genoeg veel minder tijd nodig. Bij zijn vijfde poging vloog de bal rechtstreeks in de hole. Hij was zo in één keer 100.000 dollar rijker - de vreugde-uitbarsting die volgde was dan ook navenant.

"Een van de meest waanzinnige golfmomenten die ik ooit meemaakte", schreef DeChambeau bij de video, die in sneltempo viraal ging.