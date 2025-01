Kevin De Bruyne en City-ploegmaats bezorgen bijzondere fan dag om nooit te vergeten: "Zou wel kunnen huilen"

Ook bij Manchester City herkennen ze een inspirerend verhaal. Superfan John Shepherdson liep in 2019 hersenschade op, maar dat hield hem niet tegen om hard te werken aan zijn revalidatie. En vooral: om City door dik en dun te blijven steunen. Dus bezorgden Kevin De Bruyne en co. hem zijn droomdag: "Ik kan het nauwelijks geloven!"

Het kan snel gaan in het leven. Vraag dat maar aan John Shepherdson.

De superfan van Manchester City liep in 2019 hersenschade op, waardoor hij sindsdien zijn leven beleeft in een rolstoel. Maar treurig in de hoek blijven zitten? Neen, dat zat er niet in voor de Engelsman.

Onlangs ging hij viraal met een video waarin hij - dankzij de hulp van zijn revalidatiecoach - 2 seconden weer op eigen benen stond.

Aan wilskracht geen gebrek bij Shepherdson. Die van jongs af aan de kleuren van City verdedigt. Maar vooral: hij is daar nooit mee gestopt. Dat verdiende een speciale dag op de club.