Hoe zwaar is de veroordeling van Nick Celis en 3x3 Lions? "Geen opschorting van straf is heel belangrijk"

wo 8 januari 2025 11:57

De voormalige leden van de 3x3 Belgian Lions kennen hun sancties voor hun aandeel in de fraudezaak rond kwalificatie voor de Spelen van 2021 in Tokio. Onze reporter schat het vonnis in van de correctionele rechtbank in Antwerpen en ziet hoe ook Basketbal Vlaanderen beschadigd uit de saga komt.

Kort samengevat: de 3x3 Belgian Lions schitterden op de Spelen van Tokio, maar hadden daar misschien niet mogen staan. Achteraf bleek namelijk dat ze zich mee dankzij fictieve toernooien hadden geplaatst voor de Spelen. Rond het fraudedossier viel vandaag de uitspraak voor de correctionele rechtbank van Antwerpen. Voor ploegmakkers Nick Celis, Thierry Mariën en Anthony Chada en een medewerker van Basketbal Vlaanderen werden celstraffen met uitstel en boetes gevraagd. Zo'n vaart loopt het niet, maar de 4 beklaagden krijgen wel een werkstraf. Voor Celis en de medewerker gaat het om 240 uur. "Het maximum is 300 uur, dus de werkstraf is wel aanzienlijk", vertelt Gil Meulemans, die de zaak voor ons op de voet gevolgd heeft. "Wat vooral belangrijk is, is de opschorting van straf die ze hadden gevraagd en waar de rechter niet op ingegaan is. Spilfiguur Celis en de andere spelers vonden dat ze al genoeg gestraft waren met hun schorsingen." "De rechter gaat hier niet in mee en vindt dat er een duidelijk signaal gegeven moet worden. Vandaar dus de werkstraffen."

De sancties kunnen voor onder meer Celis - werkzaam als notaris - mogelijk kwalijke gevolgen hebben. Een werkstraf wordt niet vermeld op het strafblad en is zichtbaar voor politie en justitie, niet voor toekomstige werkgevers. "Celis was aanwezig, maar heeft niet gereageerd. Hij kwam stoïcijns over en verliet de zittingszaal zoals hij die was binnengekomen." "Zijn advocaat heeft wel gesproken , maar het was een kort statement waarbij ze het vonnis zouden bestuderen. Ook over het weigeren van de opschorting wilde hij geen verklaring afleggen." ""Nick heeft in zijn jeugdig enthousiasme fouten gemaakt. Hij is er beschaamd over en heeft de impact pas achteraf beseft", benadrukte de advocaat nog eens."

De medewerker van Basketbal Vlaanderen werd net als Celis veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Basketbal Vlaanderen trad zelf ook op als burgerlijke partij en hoopte op een schadevergoeding, maar die vordering werd afgewezen. "Zij vissen hier achter het net en je kan wel zeggen dat dit een afgang is: hun medewerker wordt veroordeeld en zij grijpen naast de schadevergoeding." "De rechter stelt heel duidelijk dat zij op de hoogte waren van de feiten en dat ze de geleden schade zelf in de hand hebben gewerkt. Ze hadden dit kunnen stopzetten." Het BOIC kreeg wel gelijk. "Zij hebben, door de gemaakte kosten op de Spelen, wel schade geleden ter waarde van iets meer dan 26.000 euro. De 4 hoofdbeklaagden moeten dat bedrag samen betalen."

