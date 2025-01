Philippe Clement pareert kritiek voor topper tegen Celtic: "Ik weet hoe groot de uitdaging is bij Rangers"

do 2 januari 2025 07:48

Volgt straks zijn belangrijkste en misschien zelfs laatste Old Firm? Philippe Clement heeft het alvast niet makkelijk bij de Rangers de jongste weken. Zijn ploeg kwakkelt, dus verwachten fans en Britse media een antwoord in de topper tegen eeuwige rivaal Celtic. "De mensen binnen de club weten wat het plan is", houdt de Belg de druk af.

Om 16 uur zijn alle Schotse ogen gericht op het Ibrox Stadium. In Glasgow vindt op dat moment de 444e Old Firm plaats. Ofwel de klassieker in Schotland tussen Rangers en Celtic. En voor een Belg wordt die wedstrijd misschien wel zijn belangrijkste tot dusver. Want de Rangers kwakkelen de jongste weken onder het bewind van Philippe Clement. Al 15 maanden werkt hij hard aan de heropbouw van de traditieploeg - financiële moeilijkheden incluis. Toch bedraagt de kloof met de eeuwige rivaal dit seizoen al 14 punten.

Stand in Schotland Ploeg Matchen Punten 1. Celtic 18 50 2. Rangers 18 36 3. Aberdeen 19 34

De trainersstoel wankelt

Wat is er aan de hand bij de Rangers, die vorig jaar de goede weg bewandelden onder de Belgische T1? Het Britse The Guardian spreekt over "de zachtheid van de Rangers onder Clement". In het verleden stond de ploeg vaak voor resultaatvoetbal, ongeacht de manier waarop. Dat de Belgische coach nu ook mooi spel wil opleggen, maar er niet in slaagt, zorgt dan ook voor extra gemor in het Ibrox Stadium. Het harde bewijs? Een striemend fluitconcert aan de rust tegen Motherwell vorige zondag, omdat zijn ploeg 0-2 in het krijt stond. Toch wil Clement absoluut niet denken aan een ontslag. "Kijk, ik doe deze job nu met nog meer passie dan op het moment dat ik begon", zegt hij stellig op de persconferentie.

Ik wil elke dag al mijn energie blijven steken in deze club. Philippe Clement