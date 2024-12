Uniek experiment in Turbo Cross vormde extra obstakel: "Ik zie geen fluit door die camera op mijn helm"

In Diegem vond tussen de cross van de elite vrouwen en mannen opnieuw de Turbo Cross van Average Rob plaats. Een editie die nog spectaculairder werd dan die van vorig jaar. Dat mede door een uniek camera-experiment.

Alsof het parcours nog niet zwaar genoeg was, kregen ze extra hindernissen voorgeschoteld: de Wall of Death, de XXL-balken, het Boitbos en de Bolt Headwind - een krachtige blazer die letterlijk voor stevige tegenwind zorgde.

Maar die communicatie verliep niet bij iedereen even vlot.

Daarnaast was er ook een uniek camera-experiment met enkele deelnemers. Linde Merckpoel, Bavo Mortier, Ine Beyen en Hakim Chatar kregen een GoPro op de helm gezet.

"Ik dacht: ik moet een opvallende manier vinden om binnen te komen", gaf ze er lachend een uitleg aan. "Ik was verrast door het rookgordijn en ging meteen onderuit. Het kan alleen maar beteren."

En ook de intrede op het parcours was niet voor iedereen een succes. Zo begon de Turbo Cross niet zoals gehoopt voor Linde Merckpoel: ze kwam nog voor de start in aanraking met het asfalt.

Ook Ine Beyen kende niet de start waarop ze gehoopt had. Ze dook nochtans als eerste het veld in, maar enkele seconden later lag ze al op de grond.

"Mijn doel was als eerste het veld induiken, maar dan ging ik er even bij liggen", vertelt ze na afloop. "Ik kon eigenlijk heel weinig zien."

"Uitvluchten", grapte Ruben Van Gucht.