Thibaut Courtois wint opvallende prijs en dolt met Cristiano Ronaldo, die straf toekomstplan onthult: "Onthou mijn woorden"

Straffer wordt een duogesprek niet. Thibaut Courtois opende samen met Cristiano Ronaldo de Globe Soccer Awards, een internationale voetbalprijs georganiseerd in Dubai. De twee Real-iconen dolden met elkaar, maar spraken zich ook uit over enkele brandende thema's in de sport. Vooral CR7 liet enkele straffe uitspraken noteren. "Onthoud mijn woorden: ooit ben ik eigenaar van een heel grote club." Opvallend: Courtois won nu al een prijs voor zijn carrière.

"Ik volg Cristiano dus dat we slimmer moeten trainen. Zoals in de NBA. Daar spelen ze ook veel matchen, maar daar houden ze de dag na een wedstrijd gewoon een shootaround. Sometimes less is more. Al is het moeilijk om iets te veranderen dat al zo lang gebruikelijk is."

"Kijk, ik snap dat er geklaagd wordt over het aantal matchen in een seizoen. Ik ben akkoord. De enige manier om ertegen te vechten, is door minder te trainen. En daar bedoel ik mee: intelligenter trainen. Laat spelers niet elke dag kilometers op het veld lopen, maar geef ze een aangepast programma."

"Als keeper is het soms moeilijk. Als Cristiano twee grote kansen mist en een hattrick scoort, vindt iedereen hem amazing. Bij een doelman is het mentaal moeilijker als je twee grote fouten maakt."

Voorts trok vooral Ronaldo - uiteraard - de aandacht naar zich toe. Met enkele oneliners waar (sociale) media van zullen smullen.

Zo onthulde de Portugees straffe toekomstplannen.

"Ik ga wellicht nooit coach of voorzitter worden van een club. Maar waarschijnlijk wel eigenaar", aldus CR7, die zich later in het gesprek nog eens kritisch toont voor de gang van zaken bij Manchester United en vervolgens de vraag krijgt of hij van plan is om zich bij zijn ex-club in te kopen.

"Mocht dat zo zijn, zal ik de pijnpunten duidelijk aankaarten en aanpassen wat er slecht is. Of dat hét plan is? (lachje) Ik ben nog jong en heb veel plannen en dromen. Maar onthoud mijn woorden: ooit ben ik eigenaar van een heel grote club."

Ronaldo kreeg ook nog eens een oude uitspraak voor de voeten geworpen, waarin hij stelde dat de Saudische competitie veel lastiger is dan de Franse.

"Natuurlijk!", herhaalde hij zijn standpunt. "Ga er maar eens spelen, hoor. Sprintjes trekken bij 40 graden ... Dan zullen de mensen zien hoe zwaar het is. In Frankrijk heb je trouwens alleen PSG, de rest van de clubs telt niet mee."