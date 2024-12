Rode Duivels gaan voor romantiek, Verstappen pronkt als papa: zo vieren sportsterren Kerstmis

Ook in de sportwereld gaat Kerstmis niet onopgemerkt voorbij. De ene atleet kiest voor een uitje naar de sneeuw, de andere voor een klassieke kerstwens bij de kerstboom. Hieronder bundelen wij de beste kerstkliekjes van bekende sporters.

Voor de meeste Rode Duivels kan de riem er tijdens Kerstmis even af.



Hoewel Pep Guardiola voor het eerst in jaren zijn spelers op de club wil tijdens de feestdag, heeft Kevin De Bruyne nog even tijd gemaakt om een romantische foto met zijn vrouw te delen.



Heel wat huidige en voormalige internationals volgden zijn voorbeeld: Thibaut Courtois koos voor een klassiek plaatje voor de kerstboom, Meunier trok naar het strand, Alderweireld en Witsel namen hun familie dan weer bij de hand.