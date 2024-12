"Ze doen me denken aan het Union van de voorbij jaren": Extra Time ziet geolied spitsenduo opstaan in Brussel

di 17 december 2024 08:20

Langzaam maar zeker draait de machine toch weer zoals de voorbije seizoenen bij Union. Volgens het panel van Extra Time kunnen de Brusselaars opnieuw rekenen op een sterk spitsenduo, met Franjo Ivanovic en Promise David. Volgens Wesley Sonck is dat onder andere te danken aan de spitsentrainer: "In alles wat je doet of veel doet, word je beter."

Met 5 goals in 2 matchen is Franjo Ivanovic de uitblinker van de voorbije week bij Union. Zowel in de Europa League tegen Union als in de competitie tegen Westerlo was hij beslissend. "Toch wel heel goed afgemaakt", zegt Gert Verheyen bij het zien van de derde goal van Ivanovic tegen Westerlo. "Ook omdat hij rechtsvoetig is. Het maakt niet zoveel uit voor hem." "Mocht je dit laten beoordelen door iemand die niet weet wat zijn voorkeur is, zou je zeggen dat hij 100 procent linksvoetig is", aldus Verheyen. Ivanovic neemt zijn strafschoppen altijd met rechts, en toch maakt hij bijna evenveel goals met links. Frappant.

Met een hattrick stuurde Franjo Ivanovic Westerlo zonder punten naar huis.

Invloed van spitsentrainer

Om een spitsenduo te vormen moet je natuurlijk met twee zijn. Promise David is de compagnon van Ivanovic. Kunnen ze richting het niveau van Vanzeir-Undav en Nilsson-Amoura? "Het is nog niet het duo van spelers die eerder bij Union hebben gespeeld. Dat zou ik niet durven zeggen, maar je ziet wel al veel beterschap", vindt Verheyen. "Dit deed mij het meest denken aan het Union van de voorbije jaren. Op de counter, de ene die de bal bijhoudt en zo de andere kan wegsturen." Kevin Mirallas is misschien wel de verlosser voor Union. Hij kwam dit seizoen de staf versterken als spitsentrainer. "Of het met Mirallas te maken heeft of niet, het zal deels zo zijn. Als iemand individueel bezig is, dan denk ik dat je er altijd beter van wordt", aldus Verheyen.

Dat heb je of dat heb je niet, maar dat kan je ook aanleren. Wesley Sonck

Collega-analist Wesley Sonck is helemaal overtuigd van de meerwaarde van een spitsentrainer. "Ik zeg dat al zo lang. Er zijn twee dingen heel belangrijk in voetbal: goals tegenhouden en goals maken." "De keeperstrainer is er al sinds ik voetbal volg. Een spitsentrainer is er niet altijd overal. Dat wil niet zeggen dat je die specifiek moet halen. Het kan ook iemand zijn uit de staf die de spitsen begeleidt", oordeelt Sonck, zelf topspits in het verleden. Zo'n specifieke begeleider kan de aanvallers namelijk nog beter maken. "Hoe meer je werkt aan iets, hoe beter dat wordt. Mensen die het tegendeel beweren, kan ik zeggen dat het niet klopt." "In alles wat je veel doet, word je beter. Ook bij afwerken naar de goal en in situaties leren wat je moet doen. Dat heb je of dat heb je niet, maar dat kan je voor een heel groot stuk ook aanleren", besluit Sonck.