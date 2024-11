The war on talent als gouden graal: zijn jeugdopleidingen dan echt zinloos zoals Duits onderzoek beweert?

In vrijwel elke sport speuren goudzoekers vandaag naar de toppers van morgen. Er wordt fors ingezet op scouting, talentdetectie en jeugdopleidingen, maar is die aanpak wel de meest efficiënte? De Duitse onderzoeker Arne Güllich ziet het helemaal anders en zet Sporza Daily aan tot een steekproef.

"Ofwel er is geen enkele relatie tussen het succes van een tiener en diens succes als volwassene; ofwel er is een negatief verband tussen die twee. Dus: hoe beter je presteert als kind, hoe minder goed je bent als volwassen sporter."

Zit er dan iets grondig fout in de huidige aanpak? Zijn jeugdopleidingen zinloos en geldverspilling?

Neen, oordelen verschillende stemmen in Sporza Daily. Een van hen is Koen Daerden, technisch directeur van de jeugdacademie van Racing Genk.

Met het FRZA! Limburg-project wil Genk geen lokaal talent door de handen laten glippen met als motto: "Eerst opleiden, dan scouten".

"Te kort door de bocht", oordeelt Daerden over het onderzoek. "Wij bieden de spelers zo breed mogelijk een goeie opleiding. Hoe kan je nu bepalen dat een 8- of 9-jarige 20 jaar later een topspeler zal worden?"

"Dat kunnen wij niet en dat zullen wij ook nooit beweren. Met ons project laten we die jongeren lekker in een club spelen zonder het etiket dat hij al een Genk-speler is of dat hij het later zou kunnen maken."

Maar wordt een kind dan niet te snel richting 1 specifieke sport geduwd? "Eenzijdig sporten zal inderdaad niet leiden tot een bredere ontwikkeling, maar in de clubs reiken we ook andere sporten aan en we stimuleren de jongens ook om andere dingen te doen."

"We zeggen niet dat ze iets niet moeten doen. Integendeel: ga bijvoorbeeld handballen. Dat laten we zeker toe tot de U14."