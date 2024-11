Wielerwereld in rep en roer: Maxim Van Gils zegt contract op bij Lotto-Dstny, trekt hij naar Red Bull-Bora-Hansgrohe?

di 19 november 2024 17:47

Maxim Van Gils (24) heeft een serieuze bom gedropt in de wielerwereld. Het jonge talent zegt zijn contract op bij Lotto-Dstny. Waar hij naartoe trekt, is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. Opvallend is wel dat een mecanicien en een verzorger van Van Gils onlangs aansloten op de teamdagen van Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Opschudding in het kamp van Lotto - Dstny en ver daarbuiten: plots zijn ze bij de Belgische formatie hun goudhaantje kwijt. Maxim Van Gils, dit jaar nog goed voor onder meer een 3e plek in de Strade Bianche en de Waalse Pijl en winst in Eschborn-Frankfurt, zegt zijn contract op. Waar zijn toekomst dan wel ligt, is voorlopig nog niet bekend. Maar dat een verzorger en mecanicien van Van Gils onlangs opdoken op de teamdagen van Red Bull-Bora-Hansgrohe, is wel opvallend. De Duitse formatie heeft bovendien nog 5 plekken vrij in de selectie voor volgend jaar. Heeft het jonge talent zo toch al prijsgegeven waar hij volgend jaar zal rijden? Zelf wilde Van Gils in elk geval nog niets bevestigen. Hij stuurde ons door naar zijn management, maar ook zij gaven niets prijs. "We kunnen niets bevestigen noch ontkennen. De toekomst zal wel duidelijk maken waar hij belandt." Ook bij Lotto-Dstny wilde niemand reageren.

Lotto-Dstny kan doorbraak van Van Gils niet belonen