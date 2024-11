"Zieke" Kim Meylemans eindigt als 7e in tweede manche in Pyeongchang

De tweede manche van het Wereldbekerseizoen skeleton heeft Kim Meylemans een 7e plaats opgeleverd. Aline Pelckmans werd 35e in Pyeongchang. De zege in Zuid-Korea ging naar de Britse Freya Tarbit.

Freya Tarbit won de manche in het Olympic Sliding Centre van Zuid-Korea met verve. De 24-jarige Britse was in beide reeksen de snelste en klopte olympisch kampioene Hannah Neise met bijna een seconde. Tarbit boekte zo haar allereerste zege in de Wereldbeker.

Kim Meylemans deed vandaag beter dan gisteren (toen ze pas 13e werd in warme weersomstandigheden). De Europese kampioene klokte de 7e chrono in Pyeongchang. Meylemans zette de 8e tijd neer in de eerste run (53"17) en de vierde in de 2e run (52"86).

Niet wat ze voor ogen had, maar gezien de omstandigheden kan ze leven met de uitslagen. "Ik heb 3 dagen ziek in bed en het weer zat ook niet mee", legt Meylemans uit op Instagram. "Al was mijn eerste afdaling vandaag ook niet goed."