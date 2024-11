Formule 1 blijft nog tot minstens 2031 rondjes draaien in Monaco

Bij de allereerste WK-editie in 1950 stond Monaco ook op de kalender, waarna de race 4 jaar de koelkast inging. Vanaf 1955 ontbrak hij nooit op het appel op de corona-editie in 2020 na.



De F1 schuift wel lichtjes met de race van eind mei naar het eerste volle weekend van juni vanaf 2026 om te vermijden dat de toekomstige edities samenvallen met de legendarische Indianapolis 500-race in de VS.



Dit jaar haalde Ferrari-rijder Charles Leclerc het voor eigen volk op het 3,3 km lange stadscircuit. De betreurde Braziliaanse legende Ayrton Senna is met 6 overwinningen recordhouder.



Van de huidige rijders is Lewis Hamilton met 3 zeges het meest succesvol aan de Côte d'Azur.



De volgende afspraak in Monaco staat in 2025 in het weekend van 23-25 mei op het programma. Dan wordt er de 75e verjaardag van het officiële F1-debuut gevierd.