Nieuwe werkgever gevonden: daags na breuk met Antwerp tekent Van Buggenhout bij Limburg United

Jo Van Buggenhout heeft niet lang moeten zoeken naar een nieuwe werkgever. Daags na de breuk met de Antwerp Giants tekent de talentvolle spelverdeler een contract bij Limburg United. "Ik kan me hier volledig vinden in de pro-Belgische aanpak", deelt de 21-jarige Van Buggenhout.

In Hasselt ondertekende hij een contract voor twee seizoenen. De 21-jarige spelverdeler is een van de grote talenten in de BNXT League. Vorig seizoen werd hij nog verkozen tot Belofte van het Jaar, maar intussen zaten speler en club in de Scheldestad niet meer op dezelfde golflengte.

Ik kan me volledig vinden in de pro-Belgische aanpak die deze club hanteert en de kansen die jongere spelers krijgen.

De Limburgers hopen Van Buggenhout "afhankelijk van de nodige check-ups en administratie" zo snel mogelijk op het terrein te hebben.

Ook de point guard zelf is enthousiast over het nieuwe hoofdstuk in zijn carrière.

"Hubo Limburg United is een ambitieuze club, die de laatste jaren aan een sterke opmars bezig is", zegt Van Buggenhout zelf in een eerste reactie. "Ik kan me volledig vinden in de pro-Belgische aanpak die deze club hanteert en de kansen die jongere spelers krijgen."

"Mijn enthousiasme is dan ook groot om erin te vliegen, de fans te leren kennen en veel fijne avonden in de Alverberg te mogen beleven. En natuurlijk: samen mooie resultaten te boeken."

Limburg United begon sterk aan het nieuwe seizoen in de BNXT-League, met zes overwinningen in de eerste acht competitiewedstrijden. De Limburgers draaien zo mee helemaal bovenin. De Antwerp Giants misten hun start, met slechts drie zeges in zeven matchen.