Breuk tussen Antwerp Giants en Jo Van Buggenhout is onherroepelijk

De Antwerp Giants rekenen niet meer op hun kapitein Jo Van Buggenhout. De 21-jarige guard was aan zijn tweede seizoen bezig bij Antwerp, maar volgens de club belemmeren "interne strubbelingen" een verdere samenwerking. Met Clarence Daniels is er al een vervanger.

Jo Van Buggenhout was bezig aan zijn tweede seizoen bij de Antwerp Giants. Vorig jaar kwam de spelverdeler over van Kangoeroes Mechelen. In zijn eerste seizoen in de Lotto Arena werd hij verkozen tot Jongere van het Jaar in de BNXT League.

Na het vertrek van Jean-Marc Mwema werd de 21-jarige Van Buggenhout verkozen tot nieuwe kapitein van de Giants, maar vorige maand werd duidelijk dat er ruis op de relatie zat tussen de club en de jonge Belgian Lion.

Vandaag wordt het afscheid geofficialiseerd. "Na interne strubbelingen was een verdere professionele samenwerking tussen de Giants en Jo jammer genoeg niet meer aan de orde", klinkt het.

Zijn vervanger is de Amerikaan Clarence Daniels. Hij verlaat Maccabi Netanya.