Rekent Antwerp Giants nog op kapitein Jo Van Buggenhout? "Kan niet beamen dat hij naast ploeg gezet is"

Er lijkt een haar in de boter te zitten tussen Antwerp Giants en Jo Van Buggenhout. De kapitein van het team ontbrak gisteren in het Europese duel tegen Fribourg om "persoonlijke redenen". Coach Jill Lorent wilde niet dieper ingaan op de kwestie.

Jo Van Buggenhout is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Antwerp Giants. Vorig jaar kwam de spelverdeler over van Kangoeroes Mechelen. In zijn eerste seizoen in de Lotto Arena werd hij verkozen tot Jongere van het Jaar in de BNXT League.

Na het vertrek van Jean-Marc Mwema werd de 21-jarige Van Buggenhout verkozen tot nieuwe kapitein van de Giants, toch een blijk van vertrouwen in de leiderschapskwaliteiten van de jonge Belgian Lion.

Maar nu lijkt er dus een haar in de boter te zitten tussen de club en haar kapitein. Afgelopen weekend speelde de jonge Belg amper 3 minuten in de BNXT-wedstrijd tegen Bergen. Gisteren ontbrak hij zelfs helemaal in de Europese wedstrijd tegen Fribourg.

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat een scheiding tussen de Giants en Van Buggenhout op til is, maar dat werd woensdag voor de match tegen Fribourg nog ontkend door coach Jill Lorent.

"Hij zal vandaag om persoonlijke reden niet spelen", klonk het kort bij Sport 10. "Ik kan niet beamen dat hij naast de ploeg gezet is. Jo maakt nog steeds deel uit van Antwerp Giants. Verder wil ik daar geen vragen over beantwoorden."

Met de kwestie-Van Buggenhout lijkt het voorlopig niet rustig te worden bij de Antwerp Giants. Coach Geert Hammink werd dit seizoen al na 1 speeldag ontslagen, maar veel effect heeft dat voorlopig nog niet gehad. In de BNXT League is Antwerp teleurstellend 13e, met 4 nederlagen in 6 wedstrijden.