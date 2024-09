Opmerkelijk: Antwerp Giants zetten hun nieuwe coach al na één competitiewedstrijd op de keien

Het rommelt al op speeldag 1 in Antwerpen. De Giants begonnen hun seizoen in de BNXT League met een verrassende thuisnederlaag tegen het bescheiden Den Helder uit Nederland en daarvoor krijgt coach Geert Hammink een dag later al meteen de rekening gepresenteerd. Assistent-coach Jill Lorent neemt voorlopig over.

De onverwachte en pijnlijke nederlaag (64-75) waarmee de Antwerp Giants het nieuwe BNXT-seizoen openden, heeft dus al een staartje gekregen voor Geert Hammink. De Nederlander krijgt meteen de rekening gepresenteerd voor de zielloze vertoning van vrijdagavond tegen De Helder.

Hammink was pas sinds dit seizoen aan de slag in de Lotto Arena, als opvolger van Ivica Skelin. Maar in een team met veel nieuwe gezichten bleek de Nederlander niet de juiste kok om de mayonaise te laten pakken.

In de openingsmatch van de BNXT League vrijdagavond acteerden de Giants als los zand, coach Hammink maakte langs de lijn ook een eerder gelaten indruk. Het bestuur van de club heeft na de pijnlijke vertoning tegen Den Helder dan ook meteen ingegrepen en Hammink de laan uitgestuurd.

“We nemen afscheid van coach Geert Hammink en gaan in eerste instantie verder met assistent-coach Jill Lorent", klinkt het nauwelijks 24 uur later in een mededeling van de club.

"Jill wordt de nieuwe coach van Windrose Giants Antwerp en wordt bijgestaan door sportief directeur Eddy Faus. We wensen coach Hammink nog veel succes in het vervolg van zijn coaches carrière."