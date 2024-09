Antwerp start met valse noot aan nieuw seizoen BNXT League, Brussels wint wel zijn opener

Vrijdagavond kregen Antwerp en Brussels de eer om het nieuwe seizoen van de BNXT League te openen. Antwerp verloor verrassend voor eigen volk van het Nederlandse Den Helder, de Brusselaars konden in Den Bosch wel winnen.

Wisselend succes voor de Belgische ploegen op de openingsavond van het nieuwe BNXT-seizoen. Terwijl Antwerp in eigen huis onderuitging, mocht Brussels wel vieren.

Antwerp begon nochtans niet zo slecht tegen Den Helder. In het eerste kwart hadden de Giants een 23-18-voorsprong uitgebouwd. Maar aan de rust was de situatie al helemaal gekeerd. Vijf punten voorsprong werden vijf punten achterstand: 32-37.

Antwerp sloeg na rust nog wel terug, maar moest in het slotkwartier toch zijn meerdere erkennen in de Nederlandse tegenstander en ex-coach Paul Vervaeck. De partij eindigde op een duidelijke en verdiende 64-75.

Daar mochten de bezoekers vooral Trevion Crews (22 punten en 4 assists) voor bedanken. Ook Jean-David Muila-Mwaka deed met 18 punten en 12 rebounds meer dan zijn duit in het zakje.

Wie dat ook deed in die andere wedstrijd, was Nikola Djogo. De Canadees hielp Brussels met 21 punten en 5 rebounds voorbij Den Bosch. Ook Tucker Richardson, Jalen Finch en Yannick Desiron waren goed bij schot.

Dat was nodig, want aan de rust keek Brussels nog tegen een 37-35-achterstand aan in een partij die lang gelijk opging. Uiteindelijk werd het 76-81 voor onze landgenoten.

Vandaag staan 7 wedstrijden op het programma. Vooral de partij tussen landskampioen Oostende en Charleroi zal op de openingsspeeldag al een interessant duel opleveren.