Ex-renner Laurens ten Dam wordt bondscoach van Nederlandse wielrensters

Laurens ten Dam is door de Nederlandse wielerbond KNWU aangesteld als nieuwe bondscoach van de vrouwen. De 43-jarige oud-renner begint op 1 januari aan zijn nieuwe functie. Hij volgt Loes Gunnewijk op.

Laurens ten Dam heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De ex-renner wordt bondscoach van de Nederlandse wielrensters. Tot op heden was hij Nederlands gravelbondscoach.

"Ik merkte tijdens mijn werkzaamheden als bondscoach gravel en met name tijdens het WK in Leuven dat ik het presteren op het allerhoogste topsportniveau echt had gemist", duidt Ten Dam.

"Gezamenlijk met een groep toewerken naar de grote toernooien als een EK, WK en natuurlijk de Olympische Spelen. Als ervaringsdeskundige stap ik onbevooroordeeld in dit avontuur en zo wil ik ook met de atleten aan de slag."

"Het gaat er echt om een team te smeden met een duidelijk doel en missie. Er zit ontzettend veel talent binnen het Nederlandse vrouwenwielrennen, dus ik ben ervan overtuigd dat we hele mooie jaren tegemoet gaan."

Ten Dam hing in 2019 zijn fiets aan de haak als profrenner. Hij reed in het begin van zijn carrière twee jaar voor het Belgische Unibet.com (2006-2007). Nadien was hij jarenlang een vaste waarde bij Rabobank (2008-2012) en opvolgers Belkin (2013-2014) en LottoNL-Jumbo (2015).

Hij sloot zijn wegcarrière af bij Giant-Alpecin (2016), opvolger Sunweb (2017-2018) en het Poolse CCC (2019). Zijn strafste prestatie leverde Ten Dam in de Tour de France van 2014. De klimmer eindigde toen als negende in het eindklassement.