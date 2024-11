STVV dient klacht in na "scheidsrechterlijke dwaling", Lardot vindt dat goal goedgekeurd had moeten worden

ma 4 november 2024 17:35

STVV heeft een klacht ingediend bij de Belgische voetbalbond. Die komt er omdat de voetbalclub vindt dat er een "scheidsrechterlijke dwaling" plaatsvond bij het afkeuren van de 2-2 in de wedstrijd tegen Standard. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot vindt ook dat het doelpunt goedgekeurd had moeten worden.

Matthieu Epolo zei "oef" na de tussenkomst van de VAR bij het afgekeurde doelpunt van STVV, maar STVV-coach Felice Mazzu voelde zich meteen "bestolen". En daar laat de voetbalclub het niet bij.



Zij zullen klacht indienen bij de Belgische voetbalbond wegens een "scheidsrechterlijke dwaling". Voorzitter David Meekers duidt de beslissing.



"Standard – STVV was een beklijvende wedstrijd", opent Meekers het clubstatement. "Na een sterke eerste Luikse helft zetten we (STVV, red.) een overtuigende inhaalrace in na de rust."



"Die race strandde echter in het zicht van de meet, nadat de VAR een geldig doelpunt van Adriano Bertaccini herriep. Onze sportieve staf en spelers beseften dadelijk dat het doelpunt nooit afgekeurd had mogen worden. De reglementen zijn heel duidelijk. Dat eerste gevoel werd daarna bevestigd door analisten en oud-scheidsrechters", is Meekers overtuigd.

Onze sportieve staf en spelers beseften dadelijk dat het doelpunt nooit afgekeurd had mogen worden. STVV-voorzitter David Meekers

"Nie zievere, speile, zei onze legendarische oud-trainer Raymond Goethals ooit. Wij, Haspengouwers, zijn werkers die niet snel klagen", gaat Meekers voort. "Maar als onze grond aangevallen wordt, zullen we hem ook verdedigen. Onze spelers en coaches gaven zaterdag alles, onze supporters schreeuwden zich de longen uit het lijf. Hun inzet verdiende een sportieve beloning. Daarom dienen we vandaag een formele klacht in bij de Belgische voetbalbond."



"STVV is een club die de regels nauwgezet naleeft. Wij voeren een gezond financieel beleid, in lijn met de Financial Fair Play. Onze supporters zorgen voor een warme en familiale sfeer op Stayen, zonder de excessen die we soms in andere stadions zien."



"En als er al eens iets voorvalt dat niet strookt met onze visie - zoals onlangs met de rode kaart tijdens de derby – excuseren we ons daar publiekelijk voor. We rekenen erop dat dit respect wederzijds is. En dat de regels voortaan ook correct toegepast worden op het veld."



Lardot: "Doelpunt had goedgekeurd moeten worden"

Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot gaat akkoord met de visie van STVV. In Under Review geeft hij toe dat "hij liever had dat het doelpunt werd goedgekeurd".



"Ik verwijs naar de eerste actie van Epolo. Matthieu Epolo komt uit zijn doel. Hij ziet de bal aankomen. Hij probeert deze te controleren terwijl hij alle visuele mogelijkheden heeft en fysiek in staat is om goed te reageren."



"Maar hij doet het verkeerd. De regels zeggen dat wanneer je een duidelijk zicht hebt op de aankomende bal en de fysieke mogelijkheid hebt om deze correct te controleren, ongeacht of het uiteindelijke resultaat positief of negatief is, en ongeacht de bedoeling van de beweging, het als een gecontroleerde actie wordt beschouwd."



"Op basis van deze elementen is de tweede fase, waar Epolo terug naar zijn doellijn gaat om de bal te controleren, een tweede actie. En we zien dat de aanvaller van STVV, Bertaccini, die buitenspel stond, geen druk op de keeper uitoefent."



Het was een tweede situatie en ik had liever gehad dat de scheidsrechters het doelpunt op het veld hadden goedgekeurd. Jonathan Lardot

"En wanneer de keeper zijn interventie mist, reageert de aanvaller en gaat hij druk uitoefenen in een tweede fase. Zoals ik al zei was het een tweede situatie en ik had liever gehad dat de scheidsrechters het doelpunt op het veld hadden goedgekeurd."



De situatie hield interpretatie in. Had de scheids dan niet naar de beelden moeten gaan kijken?



"Interpretatie houdt systematisch in dat de scheidsrechter op het veld de beslissing moet bevestigen of valideren. Bovendien, op basis van de camera achter het doel, zien we duidelijk dat de keeper de bal kan controleren. Deze actie zou de scheids zeker het gevoel hebben gegeven dat het een gecontroleerde fase was, ook al was het mislukt."



"En dan zou hij de goal zeker hebben goedgekeurd."