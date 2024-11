Na de monoloog van Tolu: hoe groot is het probleem van eenzaamheid in topsport?

ma 4 november 2024 18:11

Na de wedstrijd tegen Antwerp volgde een mooi interview met Genk-spits Tolu Arokodare. Hij deelde een hartverwarmende monoloog voor mensen die met eenzaamheid worstelen. Maar waar kwam die boodschap net vandaan en is eenzaamheid in de sport een groot probleem? "In het voetbal speelt dat meer dan in het wielrennen", weet sportpsycholoog Michaël Verschaeve.

"Ik begrijp hoe het is om alleen te zijn, om te voelen dat je niet genoeg bent. En ik weet dat er veel mensen zijn die hetzelfde gevoel ervaren."



Het was geen klassiek interview dat Genk-spits Tolu Arokodare gaf na de wedstrijd tegen Antwerp. De aanvaller wilde met zijn boodschap iedereen een hart onder de riem steken die zich eenzaam voelde.



Sportpsycholoog Michaël Verschaeve, die werkzaam is bij wielerploegen AG Insurance en Soudal Quick-Step, en vroeger ook werkte voor Anderlecht, beseft dat eenzaamheid in de sport een probleem is waar vaak overheen gekeken wordt.



"Soms speelt eenzaamheid inderdaad een rol, zeker in het voetbal waar er gretig getransfereerd wordt en ook al op jonge leeftijd. Ze worden uit hun heimat geplukt en ergens gedropt zonder al te veel begeleiding. De clubs doen er wel wat aan, maar dat is niet altijd evident om dat helemaal en onmiddellijk op te kunnen vangen."



Eenzaamheid heeft invloed op prestaties, zeker als atleet. Michaël Verschaeve

Verschaeve ziet dat het vooral een probleem is bij buitenlandse spelers en dat hun prestaties er onder lijden.



"Eenzaamheid kan leiden tot depressieve gevoelens, angst en vroeg of laat heeft dat invloed op prestaties - zeker als atleet. Als je je minder goed in je vel voelt, dan zal je zien dat dat op andere vlakken helaas ook kan doorsijpelen."



"Er was bijvoorbeeld een speler die uit Zuid-Amerika kwam, maar die was nog nooit buiten zijn eigen stad geweest. Die kende ook de taal niet: hij sprak geen Nederlands, maar ook geen Engels. Hij had ook nooit geleerd om voor zichzelf te zorgen."



"De club probeert dat wel zo goed mogelijk op te vangen op de club door voor hem te koken, maar daarnaast wist hij ook niet hoe het eraan toe ging in de supermarkt of hoe hij iets in de koelkast moest steken. Dat is allemaal heel basic."

Belangrijke rol voor clubs én spelers

De club speelt dus een belangrijke rol, maar ook de spelers kunnen een grote invloed hebben.



"Als je bijvoorbeeld niet genoeg Spaanstaligen hebt om mee te praten, dan wordt het moeilijk. Je netwerk van ouders en familie valt ook nog eens weg, wat tot schrijnende toestanden kan lijden."



"Clubs zijn zich daar wel bewust van. Teammanagers spelen daar een belangrijke rol in. Zij zijn diegenen die de spelers begeleiden bij bepaalde problemen. De clubs zijn zich er verder ook bewust van dat het netwerk daarnaast belangrijk is, zoals de kapitein die ook een sociale rol kan vervullen."

Leeftijd en ervaring spelen een belangrijke rol. Michaël Verschaeve