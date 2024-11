Ajay Mitchell blijft ongeslagen met Oklahoma, 10 rebounds van Camara volstaan niet voor Portland

Oklahoma City blinkt nog altijd met een foutloos rapport in het nieuwe NBA-seizoen. Al was de bijdrage van Ajay Mitchell afgelopen nacht wel beperkt. Toumani Camara ging opnieuw onderuit met Portland.

Daags na het Belgische onderonsje moesten Ajay Mitchell en Toumani Camara afgelopen nacht weer aan de bak.



Mitchell kreeg maar 8 minuten speeltijd tegen Los Angeles Clippers. Hij kwam niet tot scoren en maakte 4 persoonlijke fouten.



All-Star Shai Gilgeous-Alexander, de Canadese sterspeler van OKC, nam de leider uit de Western Conference op sleeptouw met 25 punten en 9 assists. Oklahoma won met 92-105. De 6e zege in 6 matchen voor Oklahoma en Mitchell, die ongeslagen blijven.



Toumani Camara verloor dan weer met Portland Trail Blazers op het terrein van Phoenix Suns: 103-97.



Onze landgenoot kreeg opnieuw een basisplaats en speelde 34 minuten mee. Hij maakte 7 punten, pakte 10 rebounds en deelde 1 assist uit. Maar dat volstond niet voor de zege.



Portland verloor voor de 5e keer in 7 matchen en laat in de tussenstand van de Western Conference alleen Utah Jazz achter zich.



In de Eastern Conference behoudt Cleveland ook na 7 wedstrijden zijn ongeslagen status. De Cavaliers hadden wel heel weinig overschot op bezoek bij Milwaukee (113-114). Donovan Mitchell maakte 30 punten waaronder de beslissende korf in de slotseconde. Bij de Bucks blonk Damian Lillard uit met 41 punten.