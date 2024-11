Iga Swiatek verdedigt titel op WTA Finals met Belg Wim Fissette als coach: "Hij heeft leuke ideeën"

Met de Belg Wim Fissette als nieuwe coach snijdt Iga Swiatek dit weekend de WTA Finals aan, waar ze haar titel verdedigt. De Poolse hoopt met de hulp van onze landgenoot nog sterker te worden. "We delen een soortgelijke visie over het spelletje", zegt Swiatek.

Met Elise Mertens in het dubbelspel staat er één Belgische tennistopper op de baan tijdens de WTA Finals, maar er zit er ook eentje in de tribunes. Wim Fissette is sinds kort immers de coach van Iga Swiatek, de nummer 2 van de wereld.

Voor Swiatek en Fissette wordt het hun eerste toernooi samen. "Ik ga niet aan de grote klok hangen waar we in de voorbereiding samen op gewerkt hebben", lachte Swiatek vrijdag op de persconferentie, bij een vraag over de prille samenwerking met haar nieuwe coach.

"Maar het is wel evident dat ik mijn opslag wil verbeteren. Daar moet ik nog vooruitgang in boeken. Ik besef dat ik nog geen complete speelster ben", geeft de Poolse zichzelf nog ruimte voor progressie.