Niet meer dan een populariteitspoll: blinkt de Ballon d'Or steeds minder? "Vaak gebrek aan fantasie"

ma 28 oktober 2024 17:43

Blinkt de Ballon d'Or steeds minder? Na jaren van voorspelbaarheid en een tweestrijd tussen Messi en Ronaldo moet de prestigeprijs op zoek naar een nieuwe eigenaar. Alles wees in de richting van Vinicius, maar een coup de théâtre van Rodri lijkt in de maak. Maar wat maakt het eigenlijk nog uit? Sporza Daily gaat op zoek naar het belang van de Ballon d'Or en zijn nieuwe winnaar.

Plottwist in Parijs.



Maanden geleden lekte uit dat Vinicius de Ballon d'Or deze keer in ontvangst zou mogen nemen, maar enkele uren voor het gala kwam de Spaanse pers naar buiten met het nieuws dat de Real Madrid-delegatie niet zal afzakken naar Parijs.



De reden: topfavoriet Vinicius zou dan toch niet winnen. "De naam die gelekt was, leek mij de juiste", dacht ook onze commentator Peter Vandenbempt eerst. "Ik vind Vinicius wel een van de allerbeste, meest efficiënte spelers van het voorbije jaar. Dat hij in aanmerking komt, daar ben ik het mee eens. Het is een geweldig talent." "Hij heeft door de jaren een enorme evolutie doorgemaakt, ook qua collectief denken. Maar met respect gezegd, zou ik durven te denken dat het nog een beetje te vroeg is."

Als ik zelf zou mogen kiezen, dan ging mijn voorkeur uit naar Rodri. Peter Vandenbempt

Wat Vandenbempt toen nog niet wist: zijn twijfels zullen naar alle waarschijnlijkheid ook werkelijkheid worden. Niet Vinicius, wel Rodri ligt plots in poleposition voor de prijs. "Als ik zelf zou mogen kiezen, dan ging mijn voorkeur uit naar Rodri”, gaf Vandenbempt dan ook aan over de Spaanse middenvelder van Manchester City, die afgelopen zomer nog werd gekroond tot speler van het toernooi op het EK. Ook Frank Raes sluit zich aan. "Ja, ook ik ben ook een voorstander van Rodri.”

De uitreiking van de Ballon d’Or aan een speler die niet per se scoort, maar wel een cruciale teamrol speelt, zou alvast een zeldzaamheid zijn. Traditioneel gaat de prijs naar aanvallers, denk aan iconen als Cruyff, Van Basten, Ronaldo en Messi - die laatste twee domineerden de prijsuitreiking de voorbije zestien jaar. “Dat de prijs vaak naar doelpuntenmakers gaat, is ergens logisch”, zegt Raes. Maar de kracht van een speler als Rodri, die met zijn stabiliteit en leiderschap de kern vormt van zijn team, is even belangrijk volgens de commentator.

Belang van de Ballon d'Or?

Hoewel de Ballon d'Or nog altijd wordt gezien als de hoogste individuele eer in het voetbal, rijst er toch steeds meer twijfel over de waarde ervan. Vooral de 10 jaar waarin de prijs afwisselend naar Messi of Ronaldo ging, zorgde volgens Vandenbempt voor een gevaarlijke voorspelbaarheid. “De stemgerechtigden keken niet verder dan hun neus lang was, en op hun neus zaten enkel Ronaldo en Messi”, zegt hij. “Er is een lange periode geweest dat het de logica zelf was, maar een paar keer vond ik dat ze weinig blijk gaven van moed of fantasie.” Raes sluit zich hierbij aan en ziet in de personencultus rond de Ballon d’Or een negatieve trend: “Kijk naar Inter Miami: als Messi niet speelt, dan dalen de prijzen. Dat vind ik geen goede evolutie”, legt hij uit.

De stemgerechtigden keken niet verder dan hun neus lang was, en op hun neus zaten dan Ronaldo en Messi.

Voor beide analisten zorgt de afname van spanning rond de prijs, mede door de lange dominantie van Messi en Ronaldo, ervoor dat de allure van de Ballon d'Or al is afgenomen. Vandenbempt noemt zelfs enkele flaters in de toekenning, zoals het jaar dat Lewandowski “alles aan flarden schoot”, maar de prijs niet ontving. Raes pleit dan weer voor een bredere kijk op de prijsuitreiking, zoals extra categorieën of een trofee voor de ‘beste wedstrijd van het jaar’. Dit zou volgens hem een verschuiving brengen van de focus op individuele supersterren naar het collectieve spel. Overbodig of overroepen: de Ballon d'Or blijft de gemoederen alvast bedaren.

Messi heeft ondertussen 8 Gouden Ballen.

Bal voor Bonmati