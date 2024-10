WK-zilver "doet ongelooflijk veel deugd" voor Florian Vermeersch na lastig jaar: "Ik heb er het maximale uitgehaald"

"Dan kwam het aan op wie de sterkste was. Ik denk dat iedereen duidelijk zag wie dat was", zegt hij eerlijk.

"Ik wist dat toen we met 7 waren dat ik als een van de eerste moest weggeraken. Idealiter kreeg ik Mathieu of iemand anders mee, en dat gebeurde."

"Van in het begin was het een superlastige koers. Het tempo lag enorm hoog", doet Vermeersch zijn verhaal.

Kort ervoor had Vermeersch wel een lastig momentje bij de vorming van het zevental. "Ik had een lange beurt gedaan om het gat toe te rijden. Toen ik van de kop kwam had ik het even moeilijk om in te pikken."

Plek 2 bleek dus het hoogst haalbare tegen Van der Poel. "Ik wist al vrij snel dat hij beter was dan ik. Zijn overnames en zijn kopbeurten waren altijd langer en sneller."

Na een lange tijd buiten strijd grijpt Vermeersch nu nog elke kans in het najaar. Hij trekt naar Italië voor 4 eendagskoersen.

"Mijn seizoen is niet lang geweest, dus ik probeer alles mee te pikken. Dit doet ongelooflijk veel deugd, je kan het je niet voorstellen."