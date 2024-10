Mathieu van der Poel staat gemotiveerd aan de start van WK gravel: "Vorm van vorige week kan niet weg zijn"

Een week na het brons op het WK op de weg waagt Mathieu van der Poel nu zijn kans op het WK gravel. De Nederlander staat gemotiveerd aan de start. "Het is iets waar ik naar heb uitgekeken. Het is leuk om afwisseling te hebben", aldus Van der Poel kort voor de start.

Als wegwielrenner in hoofdberoep stond het WK van vorige week nog een trapje hoger voor 'MVDP'. "Die van vorige week staat erboven, maar ik zou liegen als ik zeg dat ik niet graag zou winnen."

"De vorm van vorige week kan niet weg zijn", denkt Van der Poel. "Ik had daar een heel goede dag, dus vandaag hopelijk opnieuw."

Kan Mathieu van der Poel wel het verschil maken op het voornamelijk vlak parcours tussen Halle en Leuven?

"Het kan met een groepje ook. De plaatselijke ronde is niet het lastigste deel. Dat is het middengedeelte, dat zag je gisteren ook bij de vrouwen."

En bij gravelkoersen heb je als renner ook niet altijd alles zelf in de hand. "Het is zoals altijd zaak om uit de problemen te blijven. Gespaard blijven van pech is het belangrijkste", weet de nummer 3 van het WK gravel in 2022.