Nieuw in het veldrijden: het Ridley Racing Team, met nummer 2 van de wereld Joris Nieuwenhuis als kopman

Volgende week staat een gloednieuwe ploeg aan de start van het veldritseizoen in Beringen: het Ridley Racing Team. De Belgische fietsenfabrikant pakt uit met kopman Joris Nieuwenhuis, 's werelds nummer 9 Felipe Orts en de nummer 2 van het BK gravel Daan Soete.

Met Nieuwenhuis heeft Ridley een klepper in huis gehaald. De 28-jarige Nederlandse kampioen heeft een topseizoen achter de rug. Hij eindigde vorig seizoen op de 2e plaats in de Wereldbeker en de Superprestige en hij staat momenteel ook tweede op de wereldranglijst.

Joris Nieuwenhuis won vorig seizoen onder meer de Wereldbekercross in de sneeuw van Val di Sole.

De 29-jarige Felipe Orts is een vaste waarde in de top 10. Op de UCI-ranglijst staat hij momenteel 9e.

Felipe Orts is een bekende Spanjaard in ons veld.

Ook Daan Soete komt het nieuwe team versterken. Hij is een man van verschillende offroaddisciplines.

Naast het veldrijden zet Soete ook mooie resultaten neer als mountainbiker en in het grind. Eerder dit jaar won hij de UCI-gravelmanche in Aken. Op het BK gravel in Turnhout fietste Soete naar zilver.