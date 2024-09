Wat nu? 2 monumenten, de Vuelta en ... de Tour Down Under: de bucketlist van Tadej Pogacar

ma 30 september 2024 15:48

Het volgende vinkje is gezet. Tadej Pogacar (26) heeft zijn eerste wereldtitel te pakken en kan dus weer afstrepen op zijn bingokaart. De Sloveen had van het WK een groot doel gemaakt. Welke doelen kunnen zijn honger de komende jaren nog intact houden?

1) Het WK

Eentje is geentje. Tadej Pogacar schoot bij zijn 6e deelname aan het WK voor de profs in de roos. Voor het eerst trof hij naar eigen zeggen een parcours op zijn maat, voor het eerst had hij na de Tour ook tijd gevonden om zich optimaal klaar te stomen. Zo'n trui werkt verslavend en geef je niet graag uit handen. Wie naar de volgende locaties kijkt, zou voorzichtig kunnen stellen dat Pogacar voor een reeks vertrokken is. In 2025 meren we aan in Kigali (Rwanda) voor een wegrit met liefst 5.475 hoogtemeters, 1.000 meer tegenover Zürich. Montréal is gastheer in 2026. Wellicht koersen we er op het circuit van de GP Montréal. Wie stak er 2 weken geleden met kop en schouders bovenuit in Canada? Juist, Pogacar, die er ook in 2022 al won. Het WK van 2027 wordt in de Haute-Savoie gehouden. Ook daar zal meer dan voldoende hoogteverschil gevonden worden. Enige kanttekening: het gaat om een nieuw Super-WK, wat betekent dat het WK normaal gezien zeer kort na de Tour de France zal volgen. In 2028 nemen de sprinters meer dan waarschijnlijk de fakkel over in Abu Dhabi. Daarna nemen Denemarken (2029) en Brussel (2030) de honneurs waar, maar over die parcoursen is nog niets vrijgegeven.

Tadej Pogacar op het WK bij de profs 2019 Yorkshire 18e 2020 Imola 33e 2021 Leuven 37e 2022 Wollongong 19e 2023 Glasgow 3e 2024 Zürich 1e

Tadej Pogacar was door het dolle heen na zijn wereldtitel.

2) Milaan-Sanremo

12e, 5e, 4e en 3e: op de Via Roma heeft Pogacar het juiste recept nog niet gevonden. Op de Poggio is hij steevast een smaakmaker, maar de pukkel blijkt net niet lastig genoeg om het verschil te maken. Dan toch eens La Primavera eigenhandig dynamiteren op de Cipressa? Na Zürich mag je voortaan het onverwachte verwachten.

Het podium van dit jaar: maatjes Philipsen, Matthews en Pogacar.

3) Parijs-Roubaix

Op de kasseien van de Hel van het Noorden heeft Pogacar nog niet gedokkerd. "Er is zoveel kracht en geluk nodig in die koers, maar dat is van horen zeggen", vertelde hij onlangs over de kasseiklassieker. "Ik zal het op een dag proberen. In 2025? Moeilijk, maar niet onmogelijk. Ik laat voor volgend jaar alle deuren open." Misschien kan een kasseirit in de Tour de wereldkampioen de komende jaren wel verleiden tot een eerst acte de présence in Noord-Frankrijk? Volgend jaar ligt de Grand Départ in Rijsel. Nu we toch in de buurt zijn ... Helaas, de geruchtenmolen draait de andere kant op.

4) Vuelta

De wielerwereld leerde neoprof Pogacar kennen in de Vuelta van 2019. Hij won toen 3 ritten, werd 3e in de eindstand, 2e in het puntenklassement, 4e in het bergklassement en was de beste jongere. Een tweede Spaans luik is er sindsdien niet meer geweest. Er wordt evenwel verwacht dat Pogacar in 2025 de Tour én de Vuelta op zijn bord zal nemen.

De Vuelta was de eerste grote ronde in de carrière van Pogacar.

5) Tour de France

Nadat hij in 2022 en 2023 op zijn appel had gekregen van Jonas Vingegaard, nestelde Pogacar zich afgelopen zomer weer op zijn gele troon. Zijn naam staat nu al 3 keer op de erelijst, maar Pogacar krijgt - zeker gezien zijn leeftijd - een uitgelezen kans om beter te doen dan de huidige recordhouders met 5 eindzeges.

Pogacar viert zijn 3e eindzege in Nice.

6) Tour Down Under

Really? Neen, het is geen grap. Na zijn eindzege in de Tour gaf Alex Carera een inkijk in de gedachtegang van zijn poulain. "Ik weet dat hij naar 2 koersen wil terugkeren: de Vuelta en de Tour Down Under", aldus zijn makelaar. De Tour Down Under is de Australische opener van het (WorldTour-)wielerjaar. "Hij nam er deel in 2019. Het was zelfs zijn eerste koers als prof." Pogacar zet op die manier zijn eigen pinnetjes. "Weet je waarom hij dit jaar de Ronde van Catalonië reed? Omdat hij nog nooit een Spaanse rittenkoers in de WorldTour had gewonnen." Net daarom zal ook de Ronde van het Baskenland er weldra aan moeten geloven. "Tadej wil alle koersen van de WorldTour winnen." Al is het nog afwachten hoe de koerskalender - er wordt toegewerkt naar een hervorming vanaf 2026 - de komende jaren zal worden opgebouwd.

7) Olympische Spelen

In Tokio pakte hij brons, naar Parijs stuurde hij zijn kat. Officieel omdat Pogacar na zijn dubbel Giro-Tour te vermoeid was, maar de niet-selectie van zijn verloofde Urska Zigart speelde natuurlijk een rol. Zijn extra snipperdag heeft Pogacar uiteindelijk geen windeieren gelegd afgelopen zondag, maar aangezien de Spelen voor de wielrenners steeds belangrijker worden, kan LA 2028 of Brisbane 2032 het vuur aanwakkeren.

Pogacar vergezelt Van Aert en Carapaz op het podium in Tokio.

8) GOAT