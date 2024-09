Droef nieuws uit de basketbalwereld: achtvoudig All-Star Dikembe Mutombo (58) overleden aan hersentumor

"He was larger than life". De basketbalwereld rouwt om Dikembe Mutombo. De Congolese NBA-legende is op 58-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersentumor. "Op het veld een van de beste verdedigers, erbuiten wijdde hij zijn hart en ziel aan het helpen van anderen", klonk het in het eerbetoon van de NBA.

De Congolese NBA-legende Dikembe Mutombo is op 58-jarige leeftijd overleden aan kanker, zo maakte de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie maandag bekend via sociale media. Bij Mutombo was eerder een hersentumor vastgesteld.

Tijdens zijn indrukwekkende carrière in de NBA speelde de Congolees voor zes verschillende clubs. Na 18 seizoenen in de competitie zette hij in 2009 een punt achter zijn loopbaan, waarin hij uitkwam voor de Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks en Houston Rockets.

Mutombo verzamelde een indrukwekkend palmares: hij werd acht keer geselecteerd voor de All-Star Game en vier keer uitgeroepen tot beste verdediger van het jaar.

In totaal speelde hij 1.196 wedstrijden in de NBA, met een gemiddelde van 9,8 punten per wedstrijd. Bij zijn afscheid op 42-jarige leeftijd was 'Mount Mutombo' de oudste actieve speler in de competitie.

Na zijn carrière werd hij dan ook opgenomen in de Hall of Fame.

NBA-commissaris Adam Silver omschreef Mutombo als "groter dan het leven". "Op het veld was hij een van de beste verdedigers en shotblockers in de geschiedenis van de NBA. Buiten het veld wijdde hij zijn hart en ziel aan het helpen van anderen."