RB neemt afscheid van Daniel Ricciardo, meteen ook het einde van zijn F1-carrière?

De dagen van Daniel Ricciardo (35) bij RB zijn geteld. De Australiër hintte afgelopen zondag na de GP van Singapore al op zijn afscheid, nu komt het team ook met de bevestiging. "We willen hem bedanken voor al het harde werk dat hij de laatste twee jaar voor ons heeft gedaan." Liam Lawson is zijn opvolger.

"Ik had graag wat meer getoond dit weekend, dus ik moet voorbereid zijn op wat er kan komen. Dit kan het geweest zijn."

De reactie van Daniel Ricciardo na de GP van Singapore sprak eigenlijk boekdelen. De Australiër voelde de bui toen al hangen en wordt nu ook uitgezwaaid bij Visa Cash App RB F1 Team.

"Hij was een echte gentleman op én naast de piste en je zag hem nooit zonder een lach. Hij zal gemist worden, maar zal wel altijd een speciaal plekje hebben binnen de Red Bull-familie", postte het team onder meer op sociale media.

De opvolger voor Ricciardo is intussen ook bekend. Enkele minuten na het bericht over zijn afscheid, maakte RB wereldkundig dat Liam Lawson zijn zitje zal innemen. De jonge Nieuw-Zeelander verving Ricciardo vorig jaar al even met verve tijdens een blessure.

Voor de 35-jarige Australiër dreigt nu een definitief afscheid van het F1-circus. Ondanks de snelste ronde in zijn laatste race, wil hij niet spreken van "een sprookjeseinde". Een erehaag kreeg hij wel nog.

Ricciardo won in 14 seizoenen 8 races. De laatste winst kwam er in 2021, toen hij voor McLaren naar de zege snelde in Monza.