G-wielrenner Louis Clincke grijpt naast WK-medaille in tijdrit: "Balen, mijn vorm was toch een pak verbeterd"

ma 23 september 2024 13:59

In de gietende regen heeft Louis Clincke net naast een medaille gegrepen. Hij werd 4e in de tijdrit in de C4-categorie. Onderweg kwam Clincke in de buurt van een podiumplaats, maar de laatste 10 kilometer waren er te veel aan. 3 Fransmannen verdelen de medailles.

Na zijn 4e plaats op de Paralympische Spelen in Parijs mocht Clincke dromen van een medaille. Hij smeet zich ook in die strijd. Aan het 1e tussenpunt zette hij de 4e tijd neer, op 33 seconden van de medailles. De Fransman Gatien Le Rousseau bleek zijn concurrent voor brons te zijn. In de natte afdaling maakte hij heel wat tijd terug en kwam Clincke op 13 seconden van de Fransman. Er was dus nog veel mogelijk in het laatste vlakke deel. Aan de streep moest hij het hoofd buigen voor Le Rousseau. Het verschil tussen Clincke en een podiumplek was uiteindelijk 36 seconden. De wereldtitel ging naar Mattis Lebeau, die voor de felle regenbui kon fietsen. Met Kevin Le Cunff (zilver) staat er nog een derde Fransman op het podium.

"Met mannen van 2 weken geleden was ik 3e"

Ontgoocheling overheerste bij Louis Clincke in zijn eerste reactie. "Balen, ik had gehoopt om na de Spelen hier toch het podium te pakken. Mijn vorm is toch een pak verbeterd." Mattis Lebeau was er niet bij in Parijs en wordt nu plots wereldkampioen. "Er is nieuwe Fransman erbij en hij wordt onmiddellijk eerste. Met de mannen van 2 weken geleden was ik 3e geweest", beseft Clincke. Van de regen had hij niet veel last. "Dat viel gelukkig mee. De bui begon pas na de gevaarlijke afdaling." "Ik heb al veel tegenslagen gehad. Je kan niets anders doen dan het accepteren, meer trainen en je erbij neerleggen", aldus Clincke.

