Alles (of toch veel mogelijk) met de fiets doen. Dat is de uitdaging die Bert De Backer 21 dagen lang probeert vol te houden. Van de kinderen naar school brengen tot pistolets halen bij de bakker. Maar tussendoor is er ook tijd voor een ontspannende trip. Samen met Bavo trok hij er al bikepackend op uit.