Met Adrian Newey als laatste puzzelstukje: de transformatie van Aston Martin tot superteam voor 2026

za 14 september 2024 11:17

Geld maakt niet gelukkig, maar wel succesvol? Miljardair Lawrence Stroll doet alvast zijn stinkende best om dat te demonstreren in de Formule 1. Met topontwerper Adrian Newey heeft hij een van de laatste puzzelstukjes beet om met Aston Martin de macht te grijpen in 2026. De transformatie in drie stappen.

"Grenzeloos", zo noemt de Canadese miljardair Lawrence Stroll zijn ambities. Een adjectief dat ook bij de bankrekening van de mode-importeur past. Toen hij het zieltogende Force India in 2018 van het bankroet redde, was dat dan ook met een uitgesproken doel: wereldkampioen worden in de Formule 1. Een ambitieus plan dat heel wat stappen (en cheques) vereiste. Met het terughalen van het iconische Britse racemerk Aston Martin - James Bond, je weet wel - naar de Formule 1, toonde Stroll al dat het hem menens was. In "British racing green" was Aston Martin klaar om de top te bestormen, maar dan moesten er wel drie werven worden aangepakt.

Lawrence Stroll.

1. Gloednieuwe campus

Met uitzicht op het circuit van Silverstone, beter kan het hoofdkwartier van een Britse renstal toch niet gelegen zijn? Op de plek waar Eddie Jordan in 1990 zijn eerste F1-fabriek liet bouwen, staan sinds 2023 drie spiksplinternieuwe gebouwen, verbonden met overdekte loopbruggen. Lawrence Stroll telde er ruwweg 240 miljoen euro voor neer. Met alle afdelingen nu onder één dak moet er vanaf 2026 een wereldtitel-waardige F1-wagen van de fabrieksband rollen. Zeker nu Aston Martin ook over een eigen windtunnel beschikt, kan het meedingen met de top. Een geheime rondleiding in de state of the art infrastructuur hielp Stroll alvast om Adrian Newey over de streep te trekken. "Het toont waar Lawrence naartoe wil met het team", zei de topontwerper, duidelijk onder de indruk.

2. Motorenleverancier

Met een nieuwe fabriek was Aston Martin al minder afhankelijk van de hulp van Mercedes, maar Lawrence Stroll wilde maar al te graag de navelstreng volledig doorknippen met zijn motorenleverancier. Toen Honda in oktober 2020 een verkeerde inschatting maakte, zag de Aston Martin-eigenaar schoon zijn kans. De Japanse motorenleverancier had al besloten uit de Formule 1 te stappen, toen zijn laatste creatie Max Verstappen aan de wereldtitel hielp in 2021. Terugkrabbelen was dan niet meer mogelijk, want Red Bull had al een deal gesloten met Ford om met "Red Bull Powertrains" zijn eigen krachtbronnen te fabriceren. Bij Aston Martin kon Honda wel nog de U-bocht inzetten. Vanaf 2026 rijdt de Britse renstal dus niet langer met de motor, versnellingsbak en ophanging van Mercedes, maar kan het zijn eigen ontwerpen in de strijd gooien.

3. Personeel

Met de Honda-deal en de nieuwe fabriek had Lawrence Stroll al twee vinkjes mogen zetten op zijn takenlijst, maar nu moest hij ook nog de juiste pionnen op de juiste plek krijgen. Zoals het de miljardair betaamt, aasde hij alleen op het kruim van de F1-wereld. Eerst lokte hij Dan Fallows, hoofd aerodynamica, weg bij Red Bull. Dat Aston Martin in het begin van 2023 meteen meedeed voorin - met "een kopie van Red Bull" volgens de rivalen - werd aan technisch directeur Fallows toegeschreven. Stroll ging in juli ook bij Ferrari aankloppen om Enrico Cardile weg te halen. De Italiaan, die al 20 jaar aan de slag was bij de Scuderia, wordt bij Aston Martin "chief technical officer", zeg maar hoofdverantwoordelijke van de technische afdeling. Om de slaagkansen met de nieuwe motoren te verhogen werd ook Andy Cowell overtuigd. De Britse ingenieur stond in 2014 aan het hoofd van het motorenproject waarmee Mercedes jarenlang de F1 domineerde. Op zich al een superteam, en dan werd ook Adrian Newey nog aan boord gehaald. De topontwerper, goed voor 12 wereldtitels en 13 titels bij de constructeurs, moet voor de geniale ideeën zorgen. Bij de nieuwe reglementen in 2022 had het team van Newey het bij het rechte eind, lukt dat in 2026 opnieuw bij Aston Martin?

Dan rest nog de vraag of Lawrence Stroll ook niet nog aan zijn rijdersduo moet sleutelen om een gooi te doen naar de wereldtitel. Fernando Alonso, goed voor twee wereldtitels, blijft een fantastische rijder, maar de Spanjaard wordt wel al 45 jaar als hij in 2026 achter het stuur van het eerste Aston Martin-ontwerp van Newey kan kruipen. En zoonlief Lance Stroll had het zonder de financiële ruggensteun van zijn vader waarschijnlijk nooit zo ver geschopt in de Formule 1. Stroll junior doet het wel beter dan vorig jaar tegenover Alonso, maar de Spanjaard schraapt dit seizoen wel al dubbel zoveel punten binnen. Is Lawrence Stroll bereid om zijn zoon op te offeren voor een wereldtitel?