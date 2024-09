Geniale ontwerper Adrian Newey maakt einde aan speculatie en trekt naar Aston Martin

Aston Martin heeft een grote vis binnengehaald. Vanaf 2025 gaat meesterbrein Adrian Newey aan de slag voor de renstal van vader (en zoon) Stroll. Newey verlaat Red Bull en zal de nieuwe auto van Aston Martin mee helpen ontwerpen. "Hij is de beste in zijn vak", is teameigenaar Lawrence Stroll vol lof.

Nadat zijn vertrek was bekendgeraakt, was Newey begeerd wild. Onder meer McLaren en Ferrari maakten hem het hof, maar uiteindelijk koos de Brit voor Aston Martin.

Adrian Newey was de eerste die het ruziënde schip van Red Bull wou verlaten. De ontwerper was niet onder de indruk van hoe Red Bull de zaak van grensoverschrijdend gedrag rond teambaas Christian Horner behandelde.

Red Bull domineerde de Formule 1 tussen 2010-2013 en 2021-2023. Dat was telkens na ingrijpende veranderingen in de regels én in een door Newey ontworpen auto.

Dat ideale evenwicht is wat een rijder wil. In de F1-paddock zijn er veel kenners die het vertrek van Newey koppelen aan de mindere prestaties van de Red Bull.

De ontwerper is eigenlijk een specialist in aerodynamica. Maar voor zijn ontwerpen baseert hij zich niet enkel op pure data, ook op zijn gevoel. Hij kan de verschillende luchtstromen die een F1-auto veroorzaakt als het ware "zien" en zet zijn ontwerpen nog altijd met potlood op papier.

Newey voelde zich bij Red Bull niet meer helemaal gewaardeerd na de dood van oprichter Dieter Mateschitz. Op zijn 65e had hij ervoor kunnen kiezen om met pensioen te gaan, maar zo steekt Newey niet in elkaar.

Het hoeft geen betoog dat eigenaar Lawrence Stroll in de wolken is met de komst van Adrian Newey. "Zodra we wisten dat hij beschikbaar was, wisten we dat we hem moesten hebben", reageert Stroll op de bekendmaking van het nieuws.

"Uit onze initiële gesprekken bleek een wederzijds verlangen om samen te werken. Dit is een unieke kans. Adrian is de beste in zijn vak en een geboren winnaar."

Newey kijkt uit naar zijn volgende avontuur. "Ik ben opgewonden om aan de slag te gaan bij Aston Martin. "Ik ben onder de indruk van de passie en de toewijding van Lawrence Stroll."

"Bij Aston Martin is alles aanwezig om mee te spelen voor de wereldtitel. Ik kijk enorm hard uit naar die uitdaging."