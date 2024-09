Ingebrigtsen zint op revanche, Tebogo wil meetingrecord op Memorial: "Er staat iets extra's op het spel"

Jakob Ingebrigtsen en Letsile Tebogo: twee absolute ones-to-watch op de Memorial Van Damme. Beide atletiekfenomenen deelden daags voor de atletiekmeeting hun doel voor dit weekend. De ene zint op revanche, de andere wil zijn olympische lijn doortrekken. "Ik kijk uit naar een geweldige race tegen sterke tegenstanders", klonk het in koor.

“Het is ook altijd fijn als er iets extra’s op het spel staat in een race, zoals nu de diamanten trofee van de Diamond League.”

“Maar ik voel me goed en kijk ernaar uit om morgen de strijd aan te gaan met een sterk deelnemersveld”, vertelde een gemotiveerde Ingebrigtsen, die in Parijs vierde werd op de 1500 meter en goud won op de 5000 meter.

Ingebrigtsen, die vorig jaar op de Memorial Van Damme een wereldrecord liep op de 2000 meter, moet vrijdag op de 1500 meter afrekenen met twee Amerikanen die hem onlangs in het zand deden bijten: Cole Hocker op de Spelen en Yared Nuguse vorige week nog in Zürich.

Vrijdag en zaterdag wordt het sterrenkijken op de Memorial Van Damme . Wie ook klaar zijn om (opnieuw) te schitteren in Brussel: fenomenen Jakob Ingebrigtsen en Letsile Tebogo.

"Maar dat hangt af van de weersomstandigheden, de vorm van de dag, de tempomakers, de tussentijden, het moment in het seizoen, … Het wereldrecord staat al zo lang (3'26"00 op naam van Hicham El Guerrouj sinds 1998, red.). Het is een bijzonder sterk record, maar niet onmogelijk om te breken."

“Ach, het heeft geen zin om over het wereldrecord te spreken. Natuurlijk wil ik dat graag breken. En niet alleen dat van de 1500 meter."

Ingebrigtsen vorig jaar in Brussel.

Ook olympische revelatie Letsile Tebogo tekent present in het Koning Boudewijnstadion.

De jonge 21-jarige sprinter uit Botswana deed onlangs de monden nog openvallen in Parijs. Hij sprintte naar goud in een indrukwekkende tijd van 19"46 - waarmee hij niet alleen olympisch kampioen werd, maar ook het Afrikaanse record verbeterde.

"Het was een moment van immense trots. Niet alleen voor mezelf, maar voor heel Botswana en het hele Afrikaanse continent", blikte hij daags voor de Memorial terug. "Zoveel mensen uit mijn land kwamen me feliciteren, het was echt geweldig om die steun te voelen."

In Brussel wil de 21-jarige niet zomaar winnen, hij wil ook het meetingrecord laten sneuvelen. Dat staat sinds 2011 op naam van de Jamaicaanse sprinter Yohan Blake, met een tijd van 19"26.

"Het wordt interessant om te zien hoe ik het doe tegen de rest van de wereld" vertelde Tebogo. "Ik kijk uit naar een geweldige race en zal mijn uiterste best doen om het record te pakken. Ik wil mezelf nu ook niet te veel druk opleggen, maar als het komt, dan komt het", knipoogde hij.