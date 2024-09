Al een vroege clash der titanen in de Beker van België: klassieker Maaseik-Roeselare in 1/8e finales

De loting voor de 1/8e finales in de Beker van België volleybal heeft een topaffiche tussen Maaseik en Roeselare opgeleverd. Ook een heruitgave van de voorbije twee bekerfinales is niet langer mogelijk.

Bij de loting voor de 1/8e finales van de Beker werd Maaseik gekoppeld aan de eeuwige rivaal uit Roeselare.

Ook Menen zit in dezelfde tabelhelft. Dat betekent dat we niet voor het derde jaar op rij een bekerfinale tussen Roeselare en Menen zullen krijgen. De twee West-Vlaamse clubs kunnen elkaar treffen in de halve finales.

Bij de vrouwen is een heruitgave van de finale tussen bekerwinnaar Asterix Avo Beveren en Charleroi wel mogelijk. Asterix treft in de 1/8e finales Noorderkempen, in de andere tabelhelft neemt Charleroi het op tegen Limal Ottignies.