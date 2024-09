Tadej Pogacar praat over Parijs-Roubaix en Remco Evenepoel: "Hij is beter in het eendagswerk. Nu toch nog"

di 10 september 2024 13:58

Tadej Pogacar is terug van weggeweest. De Sloveen nam na de Tour de France een lange adempauze en bereidt vrijdag en zondag in de Canadese koersen het WK voor. Pogacar sprak in La Gazzetta dello Sport over de concurrentie van Remco Evenepoel, het winnen van de 3 grote rondes in 1 jaar en Parijs-Roubaix.

Treedt Tadej Pogacar eind deze maand in de voetsporen van Eddy Merckx (1974) en Stephen Roche (1987)? Zij werden dat jaar wereldkampioen nadat ze al de Giro en de Tour hadden gewonnen. Pogacar heeft zijn roze en gele trui al binnen, de regenboogtrui wacht op 29 september in Zürich. "Dat shirt ontbreekt nog. Misschien is het dit jaar wel de goeie keer", zegt Pogacar met enthousiasme in La Gazzetta dello Sport. De Sloveen ging al een kijkje nemen in Zwitserland. "Het parcours is lastig, maar niet superzwaar. Al bepalen de renners de koers." "Vorig jaar dacht iedereen in Glasgow aan een sprint, maar daar was geen sprake van. Dit jaar is het parcours meer voor klimmers tegenover vorig jaar, maar het is vooral voor punchers en explosieve renners." Aan wie denkt Pogacar dan als concurrenten? "Als Mathieu van der Poel in supervorm is, dan kan hij meedoen, verrassen en winnen. En Wout van Aert had hier zeker kunnen meespelen." "Remco Evenepoel kan dan weer op elk terrein winnen. Dat we nog geen clash in het eendagswerk hebben gezien? Klopt. Misschien heeft hij in het grote eendagswerk nog een streepje voor op mij. Voorlopig toch. Dit jaar wil ik het tij keren", grijnst de Sloveen.

Tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel groeide een bromance in de jongste Tour.

3 grote rondes

In Parijs was er geen tweestrijd. Tadej Pogacar heeft "helemaal geen spijt" dat hij er niet bij was tijdens de Spelen. Ook de Vuelta liet hij schieten. Nochtans had hij er voor een hattrick in de grote rondes kunnen gaan. "Dat had gekund, ja. Maar het was de juiste beslissing om niet deel te nemen, want na de Tour was ik echt vermoeid. Ik ben blij dat ik gerust heb. Ik heb zowaar eens een echte zomer kunnen beleven." Wat niet is, kan nog komen. Probeert Pogacar zo'n triple in de toekomst? "Misschien op lange termijn, maar nu nog niet." "Ik ben nog jong en ik wil mezelf niet vernietigen met 3 grote rondes in enkele maanden. Dat is een groot risico. Het zijn zoveel koersdagen en de druk is heel groot."

Ik zal Parijs-Roubaix op een dag proberen. In 2025? Moeilijk, maar niet onmogelijk. Ik laat voor volgend jaar alle deuren open. Tadej Pogacar