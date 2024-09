Evenepoel is absolute speerpunt in WK-selectie, Van Gils is schaduwkopman: "Laten we mild zijn voor Remco"

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn 8 namen bekendgemaakt voor het WK eind deze maand in Zürich. Olympisch kampioen Remco Evenepoel is de kopman van de Belgische selectie, Maxim Van Gils krijgt de rol van schaduwkopman.

Debutant Maxim Van Gils is de tweede in de pikorde en kan een bliksemafleider zijn. Daarnaast kan Evenepoel over een pak ervaring beschikken met Tiesj Benoot en Jasper Stuyven , die hem ook in Parijs aan de olympische titel hielpen.

De dubbele olympische kampioen verdedigt niet alleen zijn wereldtitel in het tijdrijden, ook in de wegrit is het met stip een topfavoriet.

Konden de Belgen op de vorige WK's nog op meerdere paarden wedden, dan is nu wel duidelijk dat alles in teken van Evenepoel zal staan. Ook Vanthourenhout gaf toe dat "de hele ploeg in ondersteuning van Remco zal rijden".

Stiekem was de bondscoach dan ook blij dat Evenepoel het EK links liet liggen. "We hebben tijdens de Tour en de Spelen enorm genoten van zijn prestaties. Voor het publiek is het dan ook jammer dat hij er niet bij is op het EK, maar voor het WK is het wel een zegen."

"Met het EK erbij was het misschien net iets te veel geweest en hadden we misschien een net-nietverhaal gekregen."

Toch wil Vanthourenhout de verwachtingen temperen. "Remco zal er alles aan doen om zijn ambities waar te maken. Maar laten we mild zijn als hij er toch niet in zou slagen. Hij smijt zich altijd 100 procent, dus laat ons hem steunen. Maar laat ons niet te streng zijn als het toch niet zou lukken."

Is een 3e piek wel mogelijk na de Tour en de Spelen? "Dat moeten we zien", aldus de bondscoach. "Hij is hard aan het werken en wil iets van het WK maken: dan ben je gewaarschuwd. Maar het was ook een zwaar en bijzonder jaar. Ik verwacht een zeer goede Remco, maar we moeten het niet vanzelfsprekend beginnen te vinden."