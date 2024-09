Ontsnapt uit klauwen van de taliban: Fariba Hashimi triomfeert in Ardèche en is eerste Afghaanse met UCI-zege

za 7 september 2024 18:40

Fariba Hashimi heeft zaterdag een stukje wielergeschiedenis geschreven. De 21-jarige renster was de beste in de koninginnenrit van de Ronde van de Ardèche en werd zo de allereerste Afghaanse vrouw die een UCI-overwinning kon behalen. Hashimi gaf daarmee ook het talibanregime in haar land lik op stuk: in Afghanistan is het voor vrouwen immers verboden om aan sport te doen.

Fariba Hashimi en haar oudere zus Yulduz ontwikkelden in hun late tienerjaren een liefde voor de fiets. Hun talent was onmiskenbaar, maar hun passie was in het conservatieve Afghanistan ook gevaarlijk. Zelfs voor hun eigen familie moesten de zussen aanvankelijk verbergen dat ze koersten. Maar in 2021 leek er een abrupt einde te komen aan hun wielerdroom. Nadat de taliban opnieuw de macht hadden gegrepen in Afghanistan, ging het bliksemsnel bergaf met de vrouwenrechten in het land. Sporten werd voor vrouwen prompt verboden. Gedreven door hun liefde voor de fiets en door hun olympische droom namen de Hashimi-zussen een drastische, maar onafwendbare beslissing: ze ontvluchtten hun vaderland. Met de hulp van enkele contacten uit de wielerwereld belandden Fariba en Yulduz Hashimi als vluchtelingen in Italië.

Ik had nooit gedacht dat ik door het wielrennen mijn broers en mijn zussen niet meer zou kunnen zien. Fariba Hashimi

"We hebben veel opgegeven. Het moeilijkste is om onze moeder te missen. Ik had nooit gedacht dat ik door het wielrennen mijn broers en mijn zussen niet meer zou kunnen zien", vertelde Fariba Hashimi een tijd geleden aan de BBC. Maar de vele opofferingen zijn niet voor niets geweest: vorige maand mochten de twee zussen dankzij een speciale regeling van het IOC deelnemen aan de Olympische Spelen, ook al verbiedt het Afghaanse regime dat. "Daar hadden we altijd van gedroomd", aldus Yulduz Hashimi. "En ondanks alles wat ons afgenomen is, kunnen wij tonen dat we succesvol kunnen zijn. We vertegenwoordigen 20 miljoen Afghaanse vrouwen."

Ondanks alles wat ons afgenomen is, kunnen wij tonen dat we succesvol kunnen zijn. We vertegenwoordigen 20 miljoen Afghaanse vrouwen. Yulduz Hashimi