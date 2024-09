Interim-coach Engeland staat nog voor eerste match ter discussie, omdat hij weigert volkslied te zingen

Na de verloren EK-finale in Duitsland trok bondscoach Gareth Southgate zijn conclusies. Lee Carsley, de laatste jaren de bondscoach van de U21, neemt nu voor minstens twee wedstrijden over bij Engeland in afwachting van een opvolger.

Uitgerekend tegen Ierland, het land waarvoor Carsley zelf 40 wedstrijden speelde, staat hij vanavond in de Nations League voor het eerst aan de zijlijn bij The Three Lions.

Carsley, die geboren is in het Engelse Birmingham, maar als speler voor Ierland koos omdat zijn oma Iers was, verklaarde vooraf dat hij het Engelse volkslied niet zou meezingen. "Ik wil me focussen op het voetbal", zei hij.

Voor Carsley is het de normaalste zaak van de wereld: ook als speler van Ierland zong hij nooit het volkslied mee. "Ik wil me zo goed mogelijk voorbereiden op het begin van de wedstrijd en wil mijn gedachten niet laten afdwalen tijdens het volkslied", verklaarde hij.

Toch veroorzaakt zijn keuze een hevige discussie in Engeland. Sommige columnisten eisen zelfs al zijn ontslag voor zijn eerste wedstrijd: "Het is verraad", oordeelt Jeff Powell in The Daily Mail.

Dat Carsley ook al verkennende gesprekken heeft gehad met de Ierse voetbalbond voor een job later dit jaar, gooit nog wat extra olie op het vuur. Zo staat er meteen extra veel druk op het eerste duel van Engeland sinds de verloren EK-finale.