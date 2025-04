Van dreun naar delirium: na pijnlijke gelijkmaker viert Cercle in laatste minuut nog winner tegen Beerschot

Neemt Cercle de leiding?

Cercle liet vorige week de kans liggen om een gouden zaak te doen in de degradatiestrijd. Tegen een tienkoppig Kortrijk zette het een 1-0-achterstand in een 1-2-voorsprong om, maar in de 90e minuut slikte Cercle alsnog de gelijkmaker.



Met een overwinning kan het vandaag over STVV naar de leiding springen in de Relegation Play-offs. STVV komt wel morgen nog in actie op bezoek bij Kortrijk. Volgende week kijken STVV en Cercle elkaar dan in de ogen op Stayen.