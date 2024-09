Sven Nys: "Als Thibau sprint, heb ik mezelf niet onder controle"

In een podcast met de voormalige wielrenners Jens Voigt en Bobby Julich heeft Sven Nys het over zoonlief Thibau. De zenuwen gieren door zijn keel als hij koerst.

Sven Nys is te gast in The Odd Tandem, een podcast van oud-wielrenners en -ploegmaats Jens Voigt en Bobby Julich.

"Wat is stresserender", wil Voigt weten. "Parijs-Roubaix rijden of Thibau zien koersen?"

"Thibau zien koersen. Zonder twijfel", antwoordt Nys, die de helleklassieker 3 keer reed begin deze eeuw.

"In Roubaix was ik nerveus voor de kasseistroken, maar ik had mijn fiets zelf onder controle."

"Als mijn zoon koerst, wil ik zoveel doen, maar ik kan juist niks doen. Erg stresserend", getuigt Nys.

"Als hij gaat sprinten, heb ik mezelf niet onder controle. Makkelijk is het niet."