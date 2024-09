Dries De Bondt wint al voor derde keer N8 van Brasschaat: "Zal eens nadenken om het te laten tatoeëren"

Dries De Bondt won eerst de puntenkoers voor Florian Vermeersch en Stan Van Tricht. In de koppeltijdrit gingen Daan Soete en Victor Van De Putte met de zege aan de haal.

De 33-jarige voormalige Belgische kampioen was ook de beste in het uitgeregende avondcriterium. Na 28 kilometer (10 ronden) was hij in een sprint met zeven sneller dan Stan Van Tricht en Laurenz Rex.

Die drie hadden samen met Stan Dewulf, Yentl Vandevelde, Vermeersch en Berckmoes al voor half koers het hazenpad gekozen. De Bondt zette de eindspurt van ver in en kwam niet meer in de problemen.

"Ik zal toch eens moeten nadenken om "Mister N8" op mijn lichaam te tatoeëren", lacht De Bondt na zijn derde triomf. "Ik wist dat ik met Vermeersch en Berckmoes mee moest in het slot, want zijn waren de te kloppen mannen."

"Gelukkig had ik Stan Dewulf nog bij me, die een enorme inspanning plaatste om mee te zijn met mij. Iedereen zat op zijn adem door het regenweer en harde optrekken na de bochten."

"Dus hield ik even de benen stil om ze dan te verrassen. Als de tegenstand dan denkt "Amai, die is rap!", is de strijd meestal al gewonnen", besluit de dagwinnaar zijn analyse.