VIDEO - "Fratelli d'Italia": enthousiast Frans publiek klapt mee met zingende Italiaanse G-zwemmers tijdens volkslied

Dat de Fransen genieten van het grootste sportevent van het jaar zagen we al tijdens de Olympische Spelen. Ook op deze Paralympische Spelen is het enthousiasme groot. In een volgepakte La Défense Arena klapte het publiek mee op de tonen van het Italiaans volkslied tijdens de medailleceremonies met een winnaar uit Italië. De G-zwemmers uit de laars hebben talent, want ze pakten al 7 gouden plakken. Geniet mee!