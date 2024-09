Tactiek van concurrentie gecounterd: titelverdediger in G-tafeltennis mag bijzonder verlengstuk gebruiken

De Amerikaanse G-tafeltennisser Ian Seidenfeld valt op op deze Paralympische Spelen. Dat is (nog) niet door zijn prestaties, wel door zijn opvallend lang palet. Door zijn beperking mag de paralympische kampioen van 2021 met een verlengstuk spelen. "Mijn reikwijdte is beperkt als dwerg, en met een korte service kan je daar misbruik van maken", aldus de Amerikaan.

Nee, het is niet een snel verzinsel, maar een uitgekiemd plan van Seidenfeld. Samen met zijn vader, die in 1992 zich tot paralympisch kampioen kroonde, bedacht hij het.

De Amerikaan lijdt namelijk aan dwerggroei. In zijn categorie (MS6) staat hij vooral tegenover concurrenten die een andere beperking hebben. Zij buiten dat uit door kort te serveren, waardoor Seidenfeld niet aan de bal kan.

Maar daar bedachten hij en zijn vader dus een oplossing voor. Vanaf 2019 leerde hij spelen met een verlengstuk dat vasthangt aan zijn palet.

Eén probleem: het was nog niet toegelaten. Pas 2 jaar later tijdens de Paralympische Spelen in Tokio mocht Seidenfeld het gebruiken.

Het leidde nog tot klachten en discussies, maar het veranderde niks aan de beslissing. "Andere G-atleten hebben voordeel dankzij een prothese", luidde het toen.

En het leverde meteen op, want de 20-jarige Seidenfeld werd paralympisch kampioen. Ook in Parijs hoort hij bij de favorieten.

Schrik trouwens niet als je Seidenfeld op deze Spelen toch zonder verlengstuk ziet spelen. Als hij zelf serveert, gebruikt hij met zijn 'gewoon' palet.