Fien Germijns vergezelt ons in het spoor van Tim Celen, maar walgt van "speciaal gelletje": "Kan toch niet dat dit bestaat?"

Zoveel enthousiasme maakte Tim Celen nog nooit mee tijdens een trainingsrit. De G-wielrennen kreeg tijdens zijn verkenning in Parijs het gezelschap van Fien Germijns en onze social host Mercedes Vandenbroucke in de volgwagen. Het enthousiasme bij de presentatrice draaide wel even toen ze een "speciaal gelletje" uitprobeerde: "Is dat gewoon azijn? Amai!"