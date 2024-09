Hier gaan we weer: triatlon op Paralympische Spelen met dag uitgesteld door vervuilde Seine

Flashback? Ook op de Paralympische Spelen blijft de vervuilde Seine een hoofdrol opeisen. Net zoals de olympische triatlon bij de mannen worden ook alle G-triatlondisciplines met een dag uitgesteld. "Een voorzorgsmaatregel", communiceerde de organisatie. Wim De Paepe zal dus nog even moeten wachten op zijn paralympisch intrede in Parijs.

De triatlonwedstrijden op de Paralympische Spelen in Parijs, die zondag zouden doorgaan, worden met een dag uitgesteld. Dat meldde de organisatie in de nacht van zaterdag op zondag in een persbericht.

Het gaat om een "voorzorgsmaatregel" die te maken heeft met de waterkwaliteit van de Seine. Die werd de voorbije twee dagen door de regenval in de Franse hoofdstad heel wat slechter.

Er stonden zondag elf competities op de agenda in de G-triatlon. Die zullen nu normaal gezien maandag doorgaan. Tenminste, als de waterkwaliteit de drempelwaarden van World Triathlon dan niet langer overschrijdt.

Van Belgische zijde zou Wim De Paepe zondag de Seine induiken in de PTS2-categorie. Zijn triatlon bestaat uit 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen.

Op de Olympische Spelen eerder deze zomer moest de triatlon bij de mannen ook al worden uitgesteld door zorgen over de waterkwaliteit van de Seine. Verschillende trainingen in triatlon en openwaterzwemmen werden afgelast.